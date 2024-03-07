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Akıl almaz dolandırıcılık! 900 adet lüks saat ile ortadan kayboldu

07.03.2024 - 11:54 | Son Güncelleme :
Akıl almaz dolandırıcılık! 900 adet lüks saat ile ortadan kayboldu | Genel Haberler

Japonya'da lüks saatleri kiralayan bir internet sitesinin sahibi yaklaşık 13 milyon dolar değerindeki 900 lüks saat ile ortadan kayboldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Japonya, Osaka merkezli Toke Match isimli bir sitenin sahibinin yaptığı dolandırıcılıkla çalkalanıyor. Şirket, Rolex gibi pahalı saatleri bu saatlerin sahiplerinden topluyor ve internet sitesi üzerinden kiralıyordu. Kiralanan saatlerin sahipleri de bu şekilde para kazanıyordu. Toke Match'i işleten Neo Reverse şirketi, 31 Ocak'ta hizmetinin sonlandırıldığını duyurdu ve tüm saatleri sahiplerine iade edeceğini açıkladı. Ancak AFP'nin haberine göre, 1,9 milyar yen (12,6 milyon dolar) değerindeki yaklaşık 900 lüks saatin sahipleri saatlerinin iade edilmediği iddiasıyla polise başvurdu. 

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Tokyo polisi, Toke Match'in sahibi 42 yaşındaki Takazumi Kominato hakkında tutuklama emri çıkardı. Yapılan soruşturma sonucu Konimato'nun başkasına ait bir Rolex'i 650 bin yen karşılığında bizzat sattığı tespit edildi. Ancak yapılan araştırmaya göre Konimato'nun Şubat ayında Dubai'ye gittiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ortaya çıktı. Japonya, Konimato hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmaya hazırlanıyor. 

SAATLER AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI 

Soruşturma devam ederken Toke Match'de kiraya verilen vazı saatlerin çevrimiçi bir müzayede sitesinde satışa çıktığı ortaya çıktı. Açık artırma sitesinin operatörü olan şirket Valuence Japan, internet sitelerinde açık arttırmaya çıkarılan en az 20 saatin seri numaralarının Toke Match'e ödünç verilenlerle aynı olduğunu söyledi. Geçen hafta açık arttırma kuruluşunun sözcüsü "Bu saatlerin satışını derhal durdurduk" dedi. Toke Match sitesi kapanmadan önce saatlerin yarısının zaten açık artırma sitelerine koyulduğu ortaya çıktı. 

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Japonya Paylaşım Ekonomisi Derneği, yaptığı açıklamada bazı saatlerin ikinci el mağazalarda da satıldığına dair ihbarlar aldığını söyledi. Dernek, Japonya'nın mal kiralama pazarının büyüklüğünün hızla büyüyerek geçen mali yılda 2,6 trilyon yene (17 milyar dolar) ulaştığını söylüyor. Neo Reverse, Japonya Paylaşım Ekonomisi Derneği'nin yaklaşık 400 üyesinden biriydi. Ancak saat sahiplerinin saatlerinin iade edilmediğine dair şikayetleri üzerine 1 Şubat'ta üyelikten çıkarıldı. 


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