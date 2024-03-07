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KOSGEB'den finansman desteği! 4 milyar lira deprem bölgesindeki işletmelere dağıtılıyor

07.03.2024 - 10:30 | Son Güncelleme :
KOSGEB'den finansman desteği! 4 milyar lira deprem bölgesindeki işletmelere dağıtılıyor | Kobi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uluslararası fonlardan sağlanan 4 milyar liranın işletmelere aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB tarafından deprem bölgesine yapılan finansman desteğine ilişkin ödeme süreçlerinin yeniden başladığını duyurdu. Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında başvurusu onaylanan ve ödemesi gerçekleşmeyen işletmeler için ödemeler başladı.

ÖDEMELER İŞLETMELERİN HESABINA AKTARILIYOR

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesi için uluslararası fonlardan sağlanan finansman destekleri kapsamında, KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan Kredi Anlaşması çerçevesinde yaklaşık 4 Milyar TL tutarındaki finansmanın işletmelere aktarılmaya başlandığını söyledi.

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39 BİN 680 İŞLETMEYE 12.8 MİLYAR TL AKTARILMIŞTI

Dünya Bankası ve KOSGEB iş birliğinde yürütülen Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi kapsamında 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 450 milyon dolarlık finansmanın tamamı bölgedeki işletmelere aktarılmıştı. Bu kapsamda desteğin açıklandığı 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren 39 bin 680 işletmeye 12.8 Milyar TL tutarında ödeme yapılmıştı.

Bu finansmanın tamamının bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında Kredi Anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan ve destek ödemesi yapılmayan işletmeler için bu kaynak kullanılacak.

EK FİNANSMAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının bulunması konusunda bakanlık olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kacır, İspanya İş Birliği ve Kalkınma Ajansı (AECID) ile bölgeye ek finansman sağlanması konusunda çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Bu finansmanın tamamının bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında Kredi Anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Deprem Sonrası Desteklenmesi Projesi uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan ve destek ödemesi yapılmayan işletmeler için bu kaynak kullanılacak.


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