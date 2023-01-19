Karel ve Şeker GMYO'ya açığa satış ve kredili işlem yasağı | Piyasa Haberleri

Karel ve Şeker GMYO'ya açığa satış ve kredili işlem yasağı
KAREL.E ve SEGYO.E payları 17 Şubat seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KAREL.E ve SEGYO.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
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