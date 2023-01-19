3 şirketin hissesine brüt takas uygulaması | Piyasa Haberleri

3 şirketin hissesine brüt takas uygulaması
Bosch Fren, Oncosem Onkoloji ve SDT Uzay paylarında 17 Şubat seans sonuna kadar brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BFREN.E, ONCSM.E ve SDTTR.E paylarında 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.
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