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ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı düştü

18.01.2023 - 17:28 | Son Güncelleme :
ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı düştü | Genel Haberler

Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi üretimi ABD'de Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,3 oranında düştü. Kasım ayındaki düşüş yüzde 0,6 seviyesindeydi.

ABD'de Aralık ayında sanayi üretimi gerileme gösterdi. Aralık ayında aylık olarak sanayi üretimi yüzde 1,3 düştü. Aylık bazda ise düşüş yüzde 0,7 oranında gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI DA DÜŞTÜ

Kapasite kullanımı ise Aralık ayında yüzde 0,6 oranında düştü ve yüzde 78,8 olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 79,6 seviyesindeydi.

ÜFE VERİSİ GERİLEDİ

ABD'de TÜFE'nin ardından ÜFE'de de gerileme yaşandı. Enflasyon sorununu yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlayan ABD ekonomisinde üretici fiyatları geriledi.

Aralık ayında ÜFE aylık yüzde 0,5 oldu. Yıllık ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşti. Kasım ayında ÜFE yüzde 7,4 seviyesindeydi.


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