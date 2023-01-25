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İngiltere'nin tahvil ihracına dev talep

25.01.2023 - 07:59 | Son Güncelleme :
İngiltere'nin tahvil ihracına dev talep | Piyasa Haberleri

Ekonomik ve siyasi sorunlar içinde olan İngiltere'nin 30 yıl vadeli tahvil ihracına büyük talep oluştu.

İngiltere'nin sorunlarla boğuştuğu dönemde 30 yıl vadeli tahvil ihracına 1 yılın en büyük talebi geldi. Ekim 2053 vadeli tahvilin ihracına 68,4 milyar sterlin teklif geldi. Birleşik Krallık Borç Yönetim Ofisi, planlanandan daha fazla talep gelen tahvilin getirisinin yüzde 3,7232 olduğunu söyledi. Toplam talep ise 6 milyar sterlin oldu.

30 yıl vadeli tahvilin yüzde 90'ı yurt içi yatırımcılara satıldı.


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