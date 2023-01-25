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Microsoft'un kârı beklentilerin üzerinde geldi

25.01.2023 - 08:11 | Son Güncelleme :
Microsoft'un kârı beklentilerin üzerinde geldi | Piyasa Haberleri

ABD'li dev şirket Microsoft'un bilançosu açıklandı. Şirketin kârı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Milyarder iş insanı Bill Gates'in kurduğu Microsoft'un bilançosu açıklandı. Şirket yılın ikinci çeyreğinde bulut hizmetleri faaliyetlerinden gelen destekle beklentilerin üzerinde kâr etti.

Yazılım taleplerinde gerileme oluşsa da Azura bulut hizmetlerinde talebin güçlü olması Microsoft'un karlılığını artırmış oldu. Şirket ikinci çeyrekte satışlarını yüzde 2 artırarak 52,7 milyar dolara çıkardı ve hisse başına kar 2,32 dolar oldu.

Beklentiler ise hisse başına 2,30 dolar kar ve 52,9 milyar dolarlık ciroydu.

AZURE'DAN BÜYÜK DESTEK

Azure bulut programlama bölümünün satışları toplamda yüzde 38 oranında artış yaşadı.


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