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Elektrikte tavan fiyatın Almanya'ya maliyeti büyük oldu

25.01.2023 - 07:54 | Son Güncelleme :
Elektrikte tavan fiyatın Almanya'ya maliyeti büyük oldu | Genel Haberler

Almanya'nın elektrik fiyatına tavan fiyat uygulamasının maliyeti 14,5 milyar euro olması bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji darboğazına giren Avrupa ülkelerinde sıkıntılar büyüyor. Almanya'nın elektrik fiyatlarına tavan fiyat getiren uygulaması yaklaşık 14,5 milyar dolarlık maliyet oluşturdu.

Almanya Maliye Bakanlığı Müsteşarı Florian Toncar, Alman hükümetinin hane halkları ve şriketleri hızlı yükselen enerji fiyatlarına yönelik korumak için uygulamaya konan tavan fiyat uygulamasının Mayıs ayına kadar sürmesi halinde 14,5 milyar euroluk bedel oluşturacağını söyledi.

2 AYDA 2,14 MİLYAR EURO

Toncar, Şubat ve Mart aylarındaki aktarım maliyetleri için sağlanacak sübvansiyonun 2,14 milyar euro olacağını söyledi.

2024 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Alman hükümetinin almış olduğu karara göre elektrikte tavan fiyat uygulaması 2024 yılı Nisan ayına kadar sürecek. Tavan fiyat uygulamasının maliyeti 200 milyar euroluk paketten sağlanacak.


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