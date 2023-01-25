  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Gümüş ikinci yarıda parlayacak
‹ Önceki Haber Bakan Nebati'den vergi yapılandırması müjdesi! İşte tüm detaylar... Bakan Nebati'den vergi yapılandırması müjdesi! İşte tüm detaylar... Sonraki Haber › Elektrikte tavan fiyatın Almanya'ya maliyeti büyük oldu Elektrikte tavan fiyatın Almanya'ya maliyeti büyük oldu

Gümüş ikinci yarıda parlayacak

25.01.2023 - 07:15 | Son Güncelleme :
Gümüş ikinci yarıda parlayacak | Emtia Haberleri

Geçtiğimiz yıl en iyi performans gösteren yatırım araçları arasında yer alan gümüşün yeni yılda da bu ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Gümüş fiyatlarının 2023’te 9 yılın zirvesine çıkabileceği konuşulurken; bazı tahminlere göre ons başına 30 dolar seviyesi görülecek. Uzmanlar 2022’nin son çeyreğinde yüzde 25 yükseliş kaydeden gümüşün, yeni yıla değer kaybıyla başladığını belirtse de “Üçüncü çeyrekte büyümeye dönüş olasılığı, gümüşün altından daha iyi bir performans göstermesine zemin hazırlayabilir” görüşündeler.

Gümüşte bir aylık getiri yüzde 4.01, üç aylık getiri ise yüzde 23.92 oldu. Altında ise bu oran üç ayda yüzde 13.54 olarak gerçekleşti. Yeşil enerji ve elektrikli araç yatırımları nedeniyle endüstriyel tarafta gümüşe olan talebin de etkili olacağı kaydediliyor. Bu beklentilerle gümüşte ons başına 30 dolar seviyesinin görülebileceği tahmin ediliyor.

BÜYÜME ETKİSİ 

Gümüş için yılın ikinci yarısını işaret eden isimlerden biri olan Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “Gümüş yeni yıla değer kaybı ile başladı ve ocak bütününde yüzde 1 düşerek 23.93 dolardan 23.71 dolara geriledi. Bu ılımlı negatif seyrin en önemli gerekçesinin 2022 son çeyrekte kaydettiği yüzde 25 yükseliş olduğunu düşünüyorum” dedi. Karayazıcı, gümüşün yaşadığı kaybın geçici olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Gümüşte 30 dolar test edilebilir ancak bunun yılın ilk yarısında gerçekleşmesi kolay değil. Gümüşün altından daha iyi performans gösterdiği kesitler, ağırlıkla büyümeye ilişkin beklentilerin güç kazandığı dönemler oluyor. Dünya ekonomisinde üçüncü çeyrekte belirginleşecek bir büyüme senaryosu ki ben bunu bekleyenlerdenim, elbette gümüşü destekleyecek ve altından daha iyi bir performans göstermesine zemin yaratacaktır.” 

‘EN GÜVENLİ LİMAN ALTIN VE GÜMÜŞ

Enflasyonist ortamda gümüşün altına kıyasla son üç yıldır daha fazla kazandırdığını söyleyen Finans Analisti İslam Memiş ise gümüşün son 20 yıllık getirisine dikkat çekti. “Türkiye’de sürekli dolar konuşuluyor ama son 20 yılda getiriye baktığımızda gümüşün getirisi hepsinden daha fazla” diyen Memiş, “Tarım emtiasına olduğu gibi gümüşe karşı da mesafemiz var. 2022’de gram altın yüzde 43, gram gümüş yüzde 45 getiri sağladı. Yıl içinde sabit getiride en güvenli limanın altın ve gümüş olduğunu görüyoruz. Orta ve uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarında ‘yeni rekor’ cümlesini çok duyacağız” değerlendirmesini yaptı.

YIL İÇİNDE BEKLENTİ 18-28 DOLAR SEVİYESİ

İsviçre merkezli MKS PAMP’ın Metal Stratejileri Başkanı Nicky Shiels Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, gümüşte 2023 tahminini ons başına 22.50 dolar olarak açıkladı. Yıl içinde 18-28 dolar aralığına işaret eden Shiels, “Sanayi ve perakendede devam eden güçlü talep, yavaşlayan büyüme ve sınırlı stoklar gümüş için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Gümüş 2022 yılında yatırım talebi de dahil yaklaşık 150 milyon onsluk açık verdi. Artan endüstriyel taleple 2027 yılına kadar açıkların hafif de olsa devam etmesi bekleniyor” dedi.

ALTINDA YENİ REKOR 

Son dönemde rekorlarla anılan altının ons fiyatı dün 1.938 dolara kadar yükselirken, gram altın da 1.173 lirayla yeni bir rekor kırdı. 2023’ün başından bu yana gram altın yüzde 6.9 değer kazanmış oldu. Küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmeler arasında Fed’in 1 Şubat’ta açıklayacağı faiz kararı yakından takip ediliyor. Dolar endeksi ise dün gün içinde 101.4 ile son ayların en düşük seviyelerine geriledi. Dolar/TL’nin yılbaşındaki 18.71’lik seviyesinden 18.80’e çıkması gram altındaki yükselişin ons fiyatındaki artıştan daha yüksek olmasını sağladı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.367 Değişim: 0,00% Hacim : 108.319 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 5.244 24.01.2023 Yüksek 5.439
Açılış: 5.397
18,8037 Değişim: 0,02%
Düşük 18,7726 25.01.2023 Yüksek 18,8271
Açılış: 18,7994
20,4809 Değişim: 0,12%
Düşük 20,4149 25.01.2023 Yüksek 20,5090
Açılış: 20,4571
1.165,06 Değişim: -0,51%
Düşük 1.164,12 25.01.2023 Yüksek 1.173,27
Açılış: 1.171,07
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.