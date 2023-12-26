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Gübre Fabrikaları'ndan düşüş açıklaması

26.12.2023 - 06:57 | Son Güncelleme :
Gübre Fabrikaları'ndan düşüş açıklaması | Piyasa Haberleri

Gübre Fabrikaları hissesinde ay başında 405 lira ile tarihi zirve görüldükten sonra hızlı düşüş başladı. Hisse dün 191.70 liradan kapanış gerçekleştirdi. Şirket sürekli yaşanan düşüşlere ilişkin açıklamada bulundu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Gübre Fabrikaları hissesinde düşüş devam ediyor. Soluksuz olarak sert düşüşler yaşanan hisseye ilişkin şirket açıklama yaptı.

4 Aralık 2023 tarihinde 405 lirayla tarihi yüksek seviyesine ulaşan Gübre Fabrikaları hissesi bu tarihten sonra güç kaybına uğradı. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş trendine giren hisse kısa sürede 405 liradan 191.70 liraya kadar geriledi. Yüzde 53'e yakın değer kaybeden hisseye ilişkin olarak şirket şu açıklamayı yaptı:

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"Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir.

Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir"

EN SON ŞUBAT 2023'TE 190 LİRA SEVİYELERİNİ GÖRMÜŞTÜ

Hisse 20 Şubat 2023 tarihinde 190 lira seviyelerinde işlem görüyordu. Yaklaşık olarak 10 ayın dip seviyesine gerilemiş oldu.


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