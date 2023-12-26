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KKM hesaplarından dönüşlere yüzde 65 faiz! İşte faiz hesaplaması

26.12.2023 - 06:46 | Son Güncelleme :
KKM hesaplarından dönüşlere yüzde 65 faiz! İşte faiz hesaplaması | Faiz Haberleri

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduatlardan standart vadeli mevduatlara dönüş yapan mudilere yüksek faiz avantajı ortaya çıktı. Bazı bankalar yüzde 65’e kadar DDKKM’den standart vadeli mevduata dönenlere faiz sunuyor. Yıllık kümülatif getirisi de yüzde 88’i aşıyor. Ancak bu standart vadeli mevduata dönüşlerde devamlı yüksek faiz kuralı bulunmuyor. KKM hesaplarına ise yüzde 10-20 aralığında faiz uygulanıyor ve reel olarak enflasyonun çok altında getiri sağlıyor.

Kur Korumalı Mevduatlardaki kan kaybı her hafta devam ediyor. Ortalama olarak 13-20 milyar lira seviyesinde düşüşler gösteren KKM, zamanla işlevini yitirip yatırım aracı olmaktan çıkması bekleniyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 700 milyar 940 milyon liradan 2 trilyon 682 milyar 241 milyon liraya geriledi. Böylece KKM'de 18.7 milyar liralık düşüş gerçekleşti.

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STANDART VADELİ MEVDUATA DÖNENE YÜKSEK FAİZ

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduatların, standart vadeli mevduata dönüşmesi için bankalar mudilere yüksek faiz vaadinde bulunuyor.

DDKKM’den standart vadeli mevduata geçmek isteyenlere aylık yüzde 60’ın üzerinde faizler sunulmaya başlandı. Böylece Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduattan çıkıp standart vadeli mevduata geçenlere ortalama olarak 12 puan daha fazla faiz veriliyor.

Başka bir deyişle stopaj oranı da düşüldükten sonra 100 bin liralık DDKKM dönüşümlü mevduatın 32 günlük getirisi yıllık yüzde 65 faiz oranıyla 5145 liraya kadar yükseldi. Başka bir deyişle 100 bin lira 32 günün sonunda 105 bin 145 liraya çıkıyor.

1 milyon lirası olana ise sadece 32 günde 51 bin 458 lira veriliyor ve anapara+faizle birlikte parası 32 günün sonunda 1 milyon 541 bin 458 liraya çıkmış oluyor.

KÜMÜLATİF GETİRİSİ YÜZDE 88'İ AŞIYOR

Kümülatif olarak bir yıl boyunca aynı faiz alınırsa faiz oranı yüzde 88,33 oluyor. 100 bin lira bir yılın sonunda 188 bin 326 lira olurken 1 milyon liraysa 1 milyon 883 bin 265 lira oluyor.

KKM VADE SONU YAKLAŞIYORSA BANKADAN TEKLİF ALIN

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduatı bulunanlar vade sonu yaklaştığında bankalarından standart faize dönüş için teklif alması gerekiyor. Bankacının vereceği yüksek faize göre mudi DDKKM’den standart vadeli mevduata geçiş yapabilir.

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DEVAMLI YÜKSEK FAİZ VAADİ YOK

DDKKM’den standart vadeli mevduata geçişten sonra her ay yüksek faiz verileceğine dair zorunluluk bulunmuyor. Tek seferlik yüksek faizin ardından standart vadeli mevduat faizine dönüş yaşanabilir.

MEVDUATTAKİ PARANIN 650 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2023 yılında 400 bin TL'ye kadar 2024 yılında ise 650 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor.

DOLARDAKİ KAZANÇ YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 56

Mevduat faizlerinin yükseldiği ortamda doların getirisi düşük kalmaya başladı. Kümülatif anlamda enflasyona yakınsayan mevduat faizleri popüler yatırım aracı oldu. Dolar sene başından bu yana yatırımcısına sadece yüzde 56 kazandırdı. Böylece doların kazancı enflasyonun altında gerçekleşti.

KKM'NİN FAİZ GETİRİSİ YÜZDE 10-20 ARALIĞINDA

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduata bankalar yüzde 10 ile 20 aralığında faiz önerisinde bulunuyor. Dövizin getirisiyle karşılaştırılınca standart vadeli mevduatın altında getiri sağlanmış oluyor. Bu nedenle KKM'ye ilginin zamanla azalıp kaybolması bekleniyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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