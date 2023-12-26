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Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı'da 2021 lira seviyesi görüldü

26.12.2023 - 07:29 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında rekor! Kapalıçarşı'da 2021 lira seviyesi görüldü | Altın Haberleri

Altın fiyatları yıl sonunda rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Saat 10:02 itibarıyla gram altın fiyatları Kapalıçarşı'da 2021 liraya kadar yükseldi. İşte son fiyatlar...

Sene sonunun gelmesiyle birlikte altına olan rağbet arttı. Gram altın tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

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PİYASALARDA NOEL TATİLİ

Avrupa ülkeleri, Güney Afrika, Kanada, Hong Kong'da Noel tatili nedeniyle piyasalarda işlem yapılmıyor.

ONS ALTIN PRİMLİ

Ons altın güne 2053 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2053 dolar, en yüksek de 2065 dolar seviyesi görüldü.

ULUSLARARASI PİYASALARDA GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1949 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

FİZİKİ ALTIN REKOR SEVİYEDE

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 10:02 itibarıyla 2021 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 1998 liradan alış, 2011 liradan satış olarak işlem görüyor.

BANKALARDA 1979 LİRADA

Bankalarda ise alım ve satım arasındaki marj aralığı devam ediyor. Bankalarda alış 1918 lira, satış 1981 lira seviyelerinde oluşuyor.

 Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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