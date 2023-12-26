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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında önemli değişiklik! Pandemi ile yasaklanmıştı...

26.12.2023 - 09:40 | Son Güncelleme :
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında önemli değişiklik! Pandemi ile yasaklanmıştı... | Genel Haberler

Alınan yeni karar ile Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarından yaya geçişi uzun süreden sonra tekrar başlıyor. Yaya geçişi pandemi sırasında yasaklanmıştı.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başlıyor.

Avrupa’ya açılan Kara sınır kapılarından yaya geçişlerin bir süre önce yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibariyle yaya geçişlerine izin verileceği kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi.

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Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına kimlikle seyahati serbest bırakırken, Edirne Valiliği’nin pandemi döneminde aldığı ‘gümrüklerde yaya geçiş yasağı’ ise yarından itibaren sona erdiriyor.


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