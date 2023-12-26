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SASA'da patron hisse aldı

26.12.2023 - 09:40 | Son Güncelleme :
SASA'da patron hisse aldı | Piyasa Haberleri

Erdemoğlu Holding, SASA paylarında dün 36,30 -37,60 TL fiyat aralığından 1.5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış yaptı.

SASA Polyester'in hakim ortağı Erdemoğlu Holding, 36.30-37.60 lira fiyat aralığından 1.5 milyon lot alım yaptı. Yaklaşık 55.5 milyon liralık alım yapan Erdemoğlu Holding, böylece son 7 işlem günündeki düşüşü fırsata çevirmiş oldu.

Erdemoğlu Holding'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"25/12/2023 - 25/12/2023 tarihinde SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,30 - 37,60 TL fiyat aralığından 1.500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 25/12/2023 tarihi itibariyle %55,2786 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


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