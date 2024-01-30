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Garanti ve QNB Finansbank karlarını duyurdu

30.01.2024 - 06:59 | Son Güncelleme :
Garanti ve QNB Finansbank karlarını duyurdu | Piyasa Haberleri

Garanti BBVA ve QNB Finansbank, 2023 yılına ilişkin bilanço verilerini açıkladı.

Bankalar bilançolarını açıklamaya başladı. 2023 yılına ilişkin verilerini ilk olarak Garanti BBVA ve QNB Finansbank açıkladı.

Garanti BBVA 2023 yılında konsolide bazda net 86 milyar 374 milyon 997 bin lira kar elde etti. 2022 yılında şirketin karı 58 milyar 285 milyon 378 bin lira olarak gerçekleşmişti. Banka karını yüzde 48.19 oranında artırmış oldu.

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QNB Finansbank ise 2023 yılında konsolide bazda net 33 milyar 172 milyon 965 bin lira kar ettiğini duyurdu. Şirket 2022 yılında 17 milyar 223 milyon 799 bin lira kar açıklamıştı. Böylece karını yüzde 92.60 oranında artırmış oldu.


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