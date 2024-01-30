Toyota'dan 2023 yılında rekor | Genel Haberler

Toyota 2023 yılında dünya üzerinde en çok satan otomobil markası oldu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın otomotiv devi Toyota, 2023'te 11,2 milyon adetle rekor düzeyde araç sattığını açıkladı. Toyota talep artışı ve yarı iletken kıtlığının azalması sayesinde art arda dördüncü yılda dünyanın en çok satan otomobil üreticisi olduğunu söyledi.

Toyota satışları yıllık bazda yüzde 7,2'lik bir artış sergiledi. İkinci sıradaki Alman Volkswagen'in satışları ise yüzde 12 artarak 9,2 milyon oldu. Güney Koreli Hyundai-Kia, 2023'te yüzde 6,7 artışla 7,3 milyon adet satışla üçüncü sırayı korudu. Ancak piyasa değeri açısından Elon Musk'un ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Japon devinin önünde bir numara olmaya devam ediyor.

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Salı günkü rakam, Toyota ve yan kuruluşları Lexus, Daihatsu ve Hino markalarının satışlarını toplamı olarak açıklandı. Yalnızca Toyota ve Lexus'u ele aldığımızda küresel satış hacmi 10,3 milyon adede ulaştı. Mini araçlar üreten Daihatsu'nun büyümesi gerilerken, Japonya'da motorlarında hileli test yapılması skandalıyla sarsılan kamyon ve otobüs üreticisi Hino'nun büyümesi neredeyse yüzde 10 düştü.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ZAYIF KALDI

2023 yılında Toyota yalnızca 104 bin elektrikli otomobil sattı. Tesla 1,8 milyon satarken, Çin'in BYD'si 1,5 milyon elektrikli otomobil sattı. Toyota'nın hibrit otomobil satışları geçen yıl yüzde 31,4 artışla 3,4 milyon oldu. Ancak şirket, 2025 yılına kadar dünya çapındaki her Toyota ve Lexus modeli için elektrikli bir versiyona sahip olmayı planladığını söyledi. Ayrıca şirket 2026 yılına kadar yılda 1,5 milyon, 2030 yılına kadar da 3,5 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor.

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