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Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu?

30.01.2024 - 09:42 | Son Güncelleme :
Altın fiyatlarında son durum... Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar oldu? | Emtia Haberleri

Piyasalar Fed'in yarın sona erecek toplantısına odaklanırken altının ons fiyatı hafif yükseldi.

Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba sona erecek faiz kararına odaklandı. Bu toplantıda Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağının tartışılması bekleniyor. Fed Başkanları Aralık ayı sonunda yapılan toplantıda 2024'te en az 3 indirim beklediklerini açıklamıştı. Bu gelişmeler ışığında altının onsu hafif yükselişle 2035 dolar seviyesinde seyrediyor. 

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YURT İÇİ PİYASALAR 

Kapalıçarşı'da altının gramı 2038 TL'den alınırken 2067 TL'den satılıyor. 

Çeyrek altın 3349 TL'den alınırken 3426 TL'den satılıyor. 

Tam altın 13316 TL'den alınırken 13539 TL'den satılıyor. 

Ata altın alış fiyatı 13686 TL, satış fiyatı 13890 TL. 


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