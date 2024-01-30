Merkez Bankası zorunlu karşılıkları değiştirdi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), zorunlu karşılık oranlarını kur korumalı hesaplar için indirirken, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranı yükseltti.

TCMB'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu

şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceğinin ifade edildiği hatırlatındı. Ayrıca, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğinin belirtildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, zorunlu karşılık uygulamasında; Kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan

yüzde 25’e indirilmesine, döviz cinsinden mevduat/katılım fonu hesapları için Türk lirası cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesine karar verildi. Açıklamada, "Bu düzenlemelerle, Türk lirası mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edilmektedir." denildi.

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