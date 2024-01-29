  • Bigpara
  • Faiz
  • Faiz Haberleri
  • Piyasalar Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısına odaklandı
‹ Önceki Haber Türkiye'den doğal gaz atağı! LNG olarak pazarlanması için kanun teklifi verildi Türkiye'den doğal gaz atağı! LNG olarak pazarlanması için kanun teklifi verildi Sonraki Haber › Merkez Bankası zorunlu karşılıkları değiştirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıkları değiştirdi

Piyasalar Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısına odaklandı

29.01.2024 - 17:56 | Son Güncelleme :
Piyasalar Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısına odaklandı | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün sürecek toplantısını Çarşamba günü tamamlayacak. Piyasalar bu toplantının faiz indirimine ne zaman başlanılacağı konusunda belirleyici olmasını bekliyor

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını vereceği toplantı Çarşamba günü sona eriyor. Enflasyon Fed'in hedef oranına yaklaştığı, ekonominin sağlıklı bir hızda büyüdüğü , işsizlik oranının düşük seyrettiği bir ortamda Fed Başkanı Jerome Powell toplantıya hazırlanıyor. 

Fed'in faiz toplantılarına katılan 19 başkan, Aralık ayındaki son toplantılarında bu yıl gösterge faiz oranlarını üç kez düşürmeyi planladıklarını belirtmişti. Ancak tüketiciler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerinin düşmesine yol açacak olan bu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik sürüyor.

Haberin Devamı

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Çoğu ekonomist, ilk faiz indiriminin Mayıs veya Haziran ayında gerçekleşmesini beklediklerini söylüyor. Ancak hala Fed'in Mart toplantısında bir faiz indirimi yapma ihtimali bulunuyor. Faiz indirimlerinin zamanlaması Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının en önemli konusu olacak. Fed'in toplantıdan sonra politika faizini Temmuz ayından bu yana 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,4 civarında değiştirmeden bırakması bekleniyor. 

Fed'in Mart 2022'den itibaren yaptığı 11 faiz artırımının amacı, Haziran 2022'de yüzde 7,1 ile zirveye çıkan enflasyonu dizginlemekti. Ancak Cuma günü açıklanan veriler, son altı ayda enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2'lik hedef seviyesine kadar gerilediğini gösterdi. Geçtiğimiz üç ayda, yıllık enflasyon sadece yüzde 1,5'e düştü.

Ancak Fed yetkililerinin, faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonun gerçekten yenildiğinden emin olmak için en az birkaç ay faiz indirimine başlamaması bekleniyor.

Haberin Devamı

Fed'in yönetim kurulunun etkili bir üyesi olan Christopher Waller, son konuşmasında bir uyarıda bulundu. Waller, "Hedefimiz yüzde 2'lik enflasyon Fakat bu hedefe bir anda ulaşılamaz. Bunun sürdürülmesi gerekiyor" dedi. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.458 Değişim: -0,17% Hacim : 30.101 Mio.TL Son veri saati : 11:22
Düşük 8.446 30.01.2024 Yüksek 8.514
Açılış: 8.513
30,3612 Değişim: 0,05%
Düşük 30,2875 30.01.2024 Yüksek 30,6218
Açılış: 30,3456
32,8797 Değişim: -0,06%
Düşük 32,8386 30.01.2024 Yüksek 33,3189
Açılış: 32,8997
1.990,64 Değişim: 0,40%
Düşük 1.979,77 30.01.2024 Yüksek 2.002,24
Açılış: 1.982,62
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.