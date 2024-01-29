Piyasalar Çarşamba günü sona erecek Fed toplantısına odaklandı | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün sürecek toplantısını Çarşamba günü tamamlayacak. Piyasalar bu toplantının faiz indirimine ne zaman başlanılacağı konusunda belirleyici olmasını bekliyor

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını vereceği toplantı Çarşamba günü sona eriyor. Enflasyon Fed'in hedef oranına yaklaştığı, ekonominin sağlıklı bir hızda büyüdüğü , işsizlik oranının düşük seyrettiği bir ortamda Fed Başkanı Jerome Powell toplantıya hazırlanıyor.

Fed'in faiz toplantılarına katılan 19 başkan, Aralık ayındaki son toplantılarında bu yıl gösterge faiz oranlarını üç kez düşürmeyi planladıklarını belirtmişti. Ancak tüketiciler ve işletmeler için borçlanma maliyetlerinin düşmesine yol açacak olan bu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik sürüyor.

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FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çoğu ekonomist, ilk faiz indiriminin Mayıs veya Haziran ayında gerçekleşmesini beklediklerini söylüyor. Ancak hala Fed'in Mart toplantısında bir faiz indirimi yapma ihtimali bulunuyor. Faiz indirimlerinin zamanlaması Fed'in Çarşamba günü sona erecek iki günlük toplantısının en önemli konusu olacak. Fed'in toplantıdan sonra politika faizini Temmuz ayından bu yana 22 yılın en yüksek seviyesi olan %5,4 civarında değiştirmeden bırakması bekleniyor.

Fed'in Mart 2022'den itibaren yaptığı 11 faiz artırımının amacı, Haziran 2022'de yüzde 7,1 ile zirveye çıkan enflasyonu dizginlemekti. Ancak Cuma günü açıklanan veriler, son altı ayda enflasyonun Fed'in yıllık yüzde 2'lik hedef seviyesine kadar gerilediğini gösterdi. Geçtiğimiz üç ayda, yıllık enflasyon sadece yüzde 1,5'e düştü.

Ancak Fed yetkililerinin, faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce enflasyonun gerçekten yenildiğinden emin olmak için en az birkaç ay faiz indirimine başlamaması bekleniyor.

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Fed'in yönetim kurulunun etkili bir üyesi olan Christopher Waller, son konuşmasında bir uyarıda bulundu. Waller, "Hedefimiz yüzde 2'lik enflasyon Fakat bu hedefe bir anda ulaşılamaz. Bunun sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

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