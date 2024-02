Fed kararı sonrası küresel piyasalar ne durumda? ABD'nin teknoloji devlerine büyük şok | Piyasa Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası ABD'de teknoloji devlerinin hisseleri düşerken Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Avrupa borsaları düşüşle açılırken petrol fiyatları da yükselişe geçti.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerinin yakın olmadığını belirtmesinin ve ABD borsalarının düşmesinin ardından karıştı. ABD vadeli işlemleri ve petrol fiyatları yükseldi.

Hong Kong'dan Hang Seng yükseldi ancak ilk kazanımlarının çoğunu kaybetti. Endeks yüzde 0,8 artışla 15.601,77 puana yükselirken, Şanghay endeksi yüzde 0,4 kayıpla 2.779,15 puana geriledi.

Tokyo Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 35.975,44 puana ger,lerken, Seul Kospi endeksi ise yüzde 1,7 artışla 2.538,76 puana yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 7.588,20 puana geriledi. Bangkok'un SET endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hindistan'daki Sensex yüzde 0,1 artış kaydetti.

AVRUPA BORSALARI DÜŞTÜ

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın Mart ayında faiz indirimine gideceği umutlarının zayıflamasının ardından Perşembe günü açılışta düştü.

Londra'da FTSE 100 endeksi ilk işlemlerde yüzde 0,1 düşüşle 7.625,37 puana gerilerken, İngiltere Bankası Perşembe günü ilerleyen saatlerde kendi faiz oranı kararını açıklayacak. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 7.594,08 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 16.843,66 puana geriledi.

ABD'NİN DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSELERİ DÜŞTÜ

ABD Wall Street borsalarından S&P 500 endeksi yüzde 1,6 düşüşle eylül ayından bu yana en kötü gününü yaşayarak 4.845,65 puana geriledi. Büyük teknoloji şirketleri hisselerindeki düşüş, Nasdaq endeksini yüzde 2,2 düşürdü. Büyük kayıp yaşayan endeks 15.164,01 puandan kapandı. Dow Jones ise yüzde 0,8'lik daha mütevazı bir düşüşle 38.150,30'a geriledi.

Google'un çatı şirketi Alphabet, son çeyrekte analistlerin beklediğinden daha güçlü kar ve gelir raporuna rağmen yüzde 7,5 kayıp yaşadı. Analistler, Google'ın ana şirketinin reklamlardan ne kadar kazandığına ilişkin bazı endişe verici verilere dikkat çekti. Microsoft da, beklenenden daha güçlü kar ve gelir elde etmesine rağmen yüzde 2,7 düştü.

Tesla ise yüzde 2,2 oranında değer kaybetti. Delaware'deki bir yargıç, bir gün önce CEO'su Elon Musk'un daha önce kendisine verilen maaş paketinden yararlanma hakkına sahip olmadığına karar verdi. Musk böylece en zengin milyarder ünvanını kaybetti.

Amazon, Apple ve Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta Platformları gelir raporlarını yakında açıklayacak.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Fed Çarşamba günü ana faiz oranını sabit bıraktı ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin beklenmediğini açıkça belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell, "Zafer ilan etmiyoruz" dedi. Fed'in Mart ayındaki bir sonraki toplantısında bu hedefine ulaşması pek mümkün görünmüyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Perşembe günkü diğer işlemlerde ABD gösterge ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 16 sent artışla varil başına 76,01 dolara ulaştı. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 14 sent artışla varil başına 80,69 dolara yükseldi.

ALTIN



Fed sonrası dalgalanma yaşayan altının ons fiyatı 2043 dolar seviyesinden işlem görüyor

