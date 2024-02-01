Borsa rekor tazeledi | Borsa İstanbul Haberleri

Dolar, 30.3679 TL, euro ise 32,8729 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gramı ise 1995 TL'den alıcı buluyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde artışla 8682 puana ulaşarak rekor tazeledi. Endeks daha sonra 17:55 itibarıyla 8546 puana geriledi.

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