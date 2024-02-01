Borsa rekor tazeledi | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa rekor tazeledi
BİST 100 endeksi 8682 puana çıkarak tarihi seviyesine ulaştı.
Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 2'nin üzerinde artışla 8682 puana ulaşarak rekor tazeledi. Endeks daha sonra 17:55 itibarıyla 8546 puana geriledi.
Dolar, 30.3679 TL, euro ise 32,8729 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gramı ise 1995 TL'den alıcı buluyor.
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- Şirketler Borsa İstanbul'un sunduğu olanakları kullanarak nasıl fon temin edebilir?
- Pay halka arzı ile borçlanma aracı ihracı arasındaki temel fark nedir?
- Halka açılan şirketler kâr payı dağıtmak zoruda mı?
- Kamuya aydınlatmada şirketler ticari sırlarını koruyabilir mi?
- Halka açılma sonrasında şirket kontrolünün kaybı söz konusu olur mu?
- Şirketlerin kendi isteği ile Borsa kotundan/kaydından çıkması mümkün mü?
- Halka arzda hangi yöntem daha çok uygulanıyor, ortak satışı mı, sermaye artırımı mı?
- Halka arzda tahsisler nasıl yapılıyor?
- Halka Arz Maliyetleri ne kadardır?