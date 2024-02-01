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İngiliz petrol devi Shell'in kârında büyük düşüş

01.02.2024 - 10:35 | Son Güncelleme :
İngiliz petrol devi Shell'in kârında büyük düşüş | Genel Haberler

Shell, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle kârının 2023 yılında yüzde 54 düştüğünü kaydetti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Shell Perşembe günü yaptığı açıklamada, net kârının 2023'te yarıdan fazla düştüğünü, bunun da bir önceki yıl rekor zirveye ulaştıktan sonra düşen petrol ve gaz fiyatlarının etkisiyle olduğunu söyledi. İngiliz enerji devi kârının geçen yıl 42,3 milyar dolardan yüzde 54 düşerek 19,4 milyar dolara gerilediğini belirtti. 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının Shell'in karının düşüşüne doğrudan etkisi olduğu ifade edildi. 


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