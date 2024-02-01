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Hollandalı bankacılık devi kârını ikiye katladı

01.02.2024 - 10:55 | Son Güncelleme :
Hollandalı bankacılık devi kârını ikiye katladı | Genel Haberler

ING, 2023 yılında kârını ikiye katlayarak 7,3 milyar euroya çıkardı

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Hollandalı bankacılık devi ING , yüksek faiz oranları ve "iyi huylu ekonomik ortam" sayesinde net kârının 2023'te neredeyse ikiye katlanarak 7,3 milyar euroya (7,9 milyar dolar) çıktığını söyledi.

ING CEO'su Steven van Rijswijk yaptığı açıklamada, "Çoğu ekonomi, düşük işsizlikle, düşen enflasyonla ve benzeri görülmemiş bir hızla pozitife dönen faizlerle dirençli olduğunu kanıtladı." dedi.


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