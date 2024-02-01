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Alman bankacılık devi kâr açıklamasına karşın 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor

01.02.2024 - 11:22 | Son Güncelleme :
Alman bankacılık devi kâr açıklamasına karşın 3 bin 500 kişiyi işten çıkarıyor | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank, beklentilerin çok üzerinde kâr açıklamasına karşın 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Deutsche Bank, 2,5 milyar euro tasarruf sağlamayı amaçlayan bir verimlilik programının parçası olarak yaklaşık 3.500 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Deutsche Bank hali hazırda yaklaşık 89.000 kişiyi istihdam ediyor.

Öte yandan Deutsche Bank dördüncü çeyrekte beklentilerin çok üzerinde 1,3 milyar euro (1,4 milyar dolar) net kâr bildirdi ve 2024 için 1,6 milyar euro daha hissedar getirisi açıkladığını duyurdu. Üç aylık net kâr rakamı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre neredeyse yüzde 30′luk bir düşüş yaşadı ancak bu rakam analistlerin beklediği 785,61 milyon euronun oldukça üzerindeydi. 


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