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Türk Eximbank’tan tahvil ihracı

01.02.2024 - 11:40 | Son Güncelleme :
Türk Eximbank’tan tahvil ihracı | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolar tutarında finansman sağladı.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon ABD doları tutarında finansman sağladı. Yapılan açıklamaya göre; söz konusu yurtdışı sağlanan bu kaynak, 2022 yılı şubat ayından bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor. Tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki talep sayesinde, 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 7,50 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu.

Tahvil işlemine 160’a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi. Geçtiğimiz seneye kıyasla özellikle Amerika, Kıta Avrupası ve Asya’da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. Tahvil ihracının yüzde 54’ü Amerika, yüzde 30’u Avrupa, yüzde 15’i Orta-Doğu ve Asya’daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80’ini dünyanın en tanınmış varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcıları oluşturdu.

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Türk Eximbank tarafından yapılan açıklamada, ihracatçıların uzun vadeli ihracat finansmanı ihtiyaçları doğrultusunda 2024 yılının ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslarüstü finansal kuruluşlardan kaynaklara temin edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, bu kaynakların yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarında aktif olunarak ihracatı desteklemek üzere finansman imkanlarının artırılarak çeşitlendirileceği ifade edildi.

Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "2024 yılında ihracatçılarımıza vereceğimiz nakdi kredi desteğini yüzde 22 artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmemizde uygun maliyetli fonlara erişim büyük önem arz ediyor. 2022 yılından bu yana Türk bankacılık sektöründe en düşük maliyetle gerçekleşen bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank’ın ihracat finansmanındaki öncü rolünü teyit ederken, uluslararası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan güveni göstermektedir" diye konuştu.


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