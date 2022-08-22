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EuroDolar 1’in altını gördü

22.08.2022 - 12:07 | Son Güncelleme :
EuroDolar 1’in altını gördü | Piyasa Haberleri

EuroDolar paritesi doların güvenli liman olarak görülmesiyle gerilerken, 14 Temmuz tarihinden bu yana ilk kez 1 seviyesinin altına geriledi.

Küresel ekonomik görünüme ilişkin bozulmalar ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına yönelik beklentiler güvenli liman olarak ABD para birimi doları güçlendirirken; Euro da dolara karşı değer kaybetti. EuroDolar paritesi 14 Temmuz tarihinden bu yana yeniden 1 seviyesinin altına geriledi. EuroDolar paritesi 0,9989 seviyesine kadar gerilerken, bugün içerisinde en yüksek ise 1,0046 seviyesini gördü. Parite saat 12:03 itibarıyla ise yüzde 0,26 oranında düşüşle 1,0012 seviyesinde hareket ediyor.

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Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

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