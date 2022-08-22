  • Bigpara
  • Altın
  • Altın Haberleri
  • Ons altın 1 ayın en düşüğünde! Gözler bu toplantıda
‹ Önceki Haber İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı Sonraki Haber › EuroDolar 1’in altını gördü EuroDolar 1’in altını gördü

Ons altın 1 ayın en düşüğünde! Gözler bu toplantıda

22.08.2022 - 11:42 | Son Güncelleme :
Ons altın 1 ayın en düşüğünde! Gözler bu toplantıda | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altında değer kaybında ilerliyor. Yatırımcıların gözü bu hafta Jackson Hole’de yapılacak toplantıda olacak.

Ons altın fiyatları 6 gündür aralıksız düşünü sürdürürken; haftanın ilk işlem gününde 1734 dolar seviyesine kadar gerileyerek 28 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan bu düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki mesajları etkili oldu. Fed’in faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar endeksi yükselişe geçerken, ons altın fiyatları baskı altında kaldı.

Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1749 dolar seviyesini görürken; en düşük 1734 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1735 dolarda hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1016 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1015 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay bir seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1018,53 lirayı, en düşük 1010,56 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:35 itibarıyla yüzde 0,54 oranında düşüşle 1010,36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1684 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 929 liradan satılıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.062 Değişim: 1,40% Hacim : 67.955 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.011 22.08.2022 Yüksek 3.083
Açılış: 3.018
18,0785 Değişim: -0,04%
Düşük 18,0434 22.08.2022 Yüksek 18,1473
Açılış: 18,0854
17,9613 Değişim: -1,07%
Düşük 17,9569 22.08.2022 Yüksek 18,2246
Açılış: 18,1561
1.008,91 Değişim: -0,72%
Düşük 1.006,86 22.08.2022 Yüksek 1.018,53
Açılış: 1.016,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.