Ons altın 1 ayın en düşüğünde! Gözler bu toplantıda | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altında değer kaybında ilerliyor. Yatırımcıların gözü bu hafta Jackson Hole’de yapılacak toplantıda olacak.

Ons altın fiyatları 6 gündür aralıksız düşünü sürdürürken; haftanın ilk işlem gününde 1734 dolar seviyesine kadar gerileyerek 28 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altında yaşanan bu düşüşte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tondaki mesajları etkili oldu. Fed’in faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle dolar endeksi yükselişe geçerken, ons altın fiyatları baskı altında kaldı.

Küresel piyasaların gözü bu hafta, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Burada konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1749 dolar seviyesini görürken; en düşük 1734 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,66 oranında düşüşle 1735 dolarda hareket ediyor.

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GRAM ALTINDA DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 1016 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1015 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay bir seviyeden başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 1018,53 lirayı, en düşük 1010,56 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:35 itibarıyla yüzde 0,54 oranında düşüşle 1010,36 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1684 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 929 liradan satılıyor.

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