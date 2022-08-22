  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Turist sayısı yüzde 53 arttı
‹ Önceki Haber EuroDolar 1’in altını gördü EuroDolar 1’in altını gördü

Turist sayısı yüzde 53 arttı

22.08.2022 - 13:00
Turist sayısı yüzde 53 arttı | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,43 ile birinci, Rusya yüzde 11,12 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,19 ile üçüncü sırada yer aldı.

##$HABER_1474638$##

Ocak-Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye'yi toplamda 26 milyon 195 bin 747 kişi ziyaret etti. 2022 yılı Ocak - Temmuz döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 12,99 ile birinci, Rusya yüzde 9,54 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,86 ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçici verilere göre: 2022 yılı Temmuz ayında giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,82 artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 75,79 artış yaşandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.062 Değişim: 1,40% Hacim : 67.955 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.011 22.08.2022 Yüksek 3.083
Açılış: 3.018
18,0813 Değişim: -0,02%
Düşük 18,0434 22.08.2022 Yüksek 18,1473
Açılış: 18,0854
17,9771 Değişim: -0,99%
Düşük 17,9610 22.08.2022 Yüksek 18,2246
Açılış: 18,1561
1.009,57 Değişim: -0,66%
Düşük 1.006,86 22.08.2022 Yüksek 1.018,53
Açılış: 1.016,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.