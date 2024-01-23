Çin'den borsalara dev yardım paketi! Miktar 278 milyar doları bulabilir... | Piyasa Haberleri

Çin, offshore hesaplarından elde edeceği 278 milyar doların büyük bir kısmını borsalara yardım paketi olarak kullanacağını açıkladı. Karar sonrası Hong Kong ve Şanghay'da hisseler yükselişte...

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çin, zor durumdaki borsalarındaki çöküşü durdurmak için bir kurtarma paketi üzerinde çalışıyor. Yayınlanan rapora göre, Çinli yetkililerin, Hong Kong piyasaları üzerinden hisse satın alarak piyasanın istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için öncelikle Çin devletine ait şirketlerin offshore hesapları aracılığıyla yaklaşık 278 milyar dolar (2 trilyon yuan) elde etmeyi hedefledikleri belirtiliyor. Bu miktarın ne kadarının borsalara aktarılacağı ise açıklanmadı.

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Bloomberg’e göre Çinli politikacılar, devlete ait finans şirketleri China Securities Finance Corp. veya Central Huijin Investment Ltd. aracılığıyla hisselere yatırım yapmak için kullanılacak 300 milyar yuan tutarında yerel fonu da bir kenara ayırdı.

Çin’in CSI 300 endeksi geçen yıl yüzde 11,4 düşerek üst üste üçüncü yılında geriledi. Hong Kong’un Hang Seng endeksi 2023′te yaklaşık yüzde 14 düşüş göstererek Asya’nın en kötü performans gösteren borsası oldu.

Çin Başbakanı Li Qiang, devlet konseyi toplantısında ülkenin borsalarını istikrara kavuşturmak için önlemler alacağını açıklamıştı. Devlet medyasına göre Li, “Piyasayı ve güveni istikrara kavuşturmak için daha güçlü ve etkili önlemler almalıyız” dedi.

Haberin ardından Hong Kong ve Şanghay piyasası yükselişe geçti.



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