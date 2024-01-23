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Bitcoin 40 bin doların da altına geriledi

23.01.2024 - 11:35 | Son Güncelleme :
Bitcoin 40 bin doların da altına geriledi | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, varlık yöneticisi Grayscale'in devam eden BTC satışları nedeniyl 40 bin doların da altına düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Bitcoin (BTC) yeni yıla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu SEC'in Bitcoin'in geleneksel borsalarda işlem görmesini sağlayan fonlar olan spot EFT'leri onaylayacağı söylentisi ile yükselişle girmişti. SEC'in EFT'leri onaylamasının ardından bir süre 42 bin dolar bandına tutunan Bitcoin fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in ne zaman faiz indirimine başlayacağı hakkındaki belirsizlik ve varlık yöneticisi Grayscale'nin satışları yüzünden 39 bin 500 dolar seviyesine kadar geriledi. 

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Bitcoin, hafta sonu çoğunlukla istikrarlı olsa da, Grayscale Bitcoin Trust'ın varlıklarını azaltmasıylasatış baskısı ile karşı karşıya kaldı. Kripto istihbarat firması Arkham'dan alınan canlı verilere göre 22 Ocak'ta toplam 19.250 BTC (785 milyon dolar) tutarında çıkış gerçekleşti. 

Bitcoin 11:3o itibarıyla 39663 dolar seviyesinde. Ethereum (ETH) ise 2310 dolardan işlem görüyor. 


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