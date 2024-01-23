Bakan Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasının çalışmalarını tamamladık | Politika Haberleri

Bakan Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasının çalışmalarını tamamladık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program’da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.
Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:
Orta Vadeli Program’da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık.
KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak ekonomimize katkılarını artıracağız.
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