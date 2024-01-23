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Bakan Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasının çalışmalarını tamamladık

23.01.2024 - 13:03 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: KİT reformunun ilk aşamasının çalışmalarını tamamladık | Politika Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Orta Vadeli Program’da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Orta Vadeli Program’da taahhüt ettiğimiz Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformunun ilk aşamasını hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık.

KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayarak ekonomimize katkılarını artıracağız.


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