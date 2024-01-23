ABD'li bankacılık devinden dolar için flaş tahmin! Rapor açıklandı, düşüş öngörülüyor | Döviz Haberleri

Türkiye ekonomisine olan güven ve uzun süredir yaratılan istikrar ortamı Türk Lirası için öngörüleri de pozitif ayrıştırıyor. ABD'li dev banka Wells Fargo, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanacağını tahmin etti. 2024'ün ilk çeyreğinde 31 liraya yükseleceğini öngören Wells Fargo, 2025 yılında doların 28.50 liraya kadar gerileyebileceğini öne sürdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye'de parasal ve mali politikalardaki değişim rüzgarı yabancı dev bankaların dikkatini çekmeye başladı. ABD'li dev banka Wells Fargo, Türk Lirası için tahminde bulundu.

Türkiye ekonomisinde güçlenme devam ediyor. Güven ve istikrar ortamında ivmelenen ekonomide veriler olumlu seyrediyor. Türkiye ekonomisi 2023 yılında iki kez cari fazla verdi.

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Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme üzerine kuran Orta Vadeli Programa olan güven de takdir görüyor.

WELL FARGO'DAN 28.50 LİRA TAHMİNİ

ABD'li dev banka Wells Fargo, dolar kuru için tahminde bulundu. Wells Fargo, dolar için 2024 yılının ilk çeyreğinde 31 lira, ikinci çeyrekte 30.50 lira, üçüncü çeyrekte 30 lira, dördüncü çeyrekte ise 29.50 lira seviyesine gerilemesini bekliyor. Banka 2025 yılının ilk çeyreğinde 29 lira, ikinci çeyreği için de 28.50 lira tahminini öne sürdü.

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KISA VE UZUN VADEDE DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Bankanın raporuna göre dolar kuru için kısa ve orta vadede düşüş öngörüsü raporlara yansımış durumda. Yükselen faiz oranlarıyla birlikte liralaşma artarken ekonomiye yönelik alınan tedbirler de düşüş öngörüsü için ana nedenleri oluşturmaya başladı. Ekonominin soğutulmasıyla birlikte düşüşe geçmesi beklenen ve Mayıs ayında zirve noktasını gördükten sonra düşüşünü hızlandırması beklenen enflasyon da tahminlerde etkili oldu.

FED'İN FAİZ AKSİYONU DA ÖNEMLİ

ABD Merkez Bankası Fed'in faizi düşürmeye başlayacağına ilişkin beklentiler her geçen ay artarken bu durum dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Dolardaki düşüş iç piyasada ihracatçılar için olumlu olmasa da hem cari açık hem de fiyatlamalar açısından ilerleyen dönemde faydalı olacağına inanılıyor.

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