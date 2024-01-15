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Çin ekonomisi için kötü haber... Son 30 yılın en kötü verileri bekleniyor

15.01.2024 - 10:26 | Son Güncelleme :
Çin ekonomisi için kötü haber... Son 30 yılın en kötü verileri bekleniyor | Piyasa Haberleri

Emlak krizi, durgun tüketim ve küresel belirsizlikler nedeniyle Çin ekonomisi için son 30 yılın en düşük büyümesinin açıklanması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyüme verileri çarşamba günü açıklanacak. Yapılan tahminlere göre 2023 yılına Çin ekonomisi için, emlak krizi, durgun tüketim ve küresel belirsizlikler nedeniyle son 30 yılın en düşük büyüme rakamlarının açıklanması bekleniyor. 

AFP'de yer alan habere göre Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 5,2 artacağını tahmin ediliyor. Bu veri Kovid-19 salgını dönemi hariç 1990'dan bu yana en düşük büyüme oranı. 

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Yaşanan emlak krizi, rekor seviyedeki genç işsizliği ve küresel yavaşlama da Çin'in büyüme motorunun dişlilerini tıkıyor.

İngiliz finans kuruluşu HSBC Büyük Çin baş ekonomisti Jing Liu, "Çin'in ekonomik toparlanmasındaki temel zorluk hala emlak sektöründen kaynaklanıyor" dedi.

Evergrande ve Country Garden gibi emlak firmalarındaki mali sıkıntılar, tamamlanmamış konut inşaatları ve düşen fiyatlar karşısında artık alıcıların güvensizliğini artırıyor.

Moody's ekonomisti Harry Murphy Cruise, "Gayrimenkul yatırımı, konut fiyatları ve yeni konut satışları, 2025'te büyümenin ılımlı bir itici gücü olarak geri dönmeden önce 2024 boyunca düşecek" dedi.


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