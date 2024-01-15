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Fast işlemlerinde aksama

15.01.2024 - 10:33 | Son Güncelleme :
Fast işlemlerinde aksama | Genel Haberler

Türkiye genelinde bankalar arası Fast işlemlerinde aksamalar yaşanıyor.

Para transferi yapmak isteyen kişiler Fast işlemlerini kısa süreliğine gerçekleştiremedi. Aksamanın giderilmesiyle birlikte para transferleri normale döndü ve Fast işlemleri olağan akışında devam ediyor.

FAST'TE LİMİT 50 BİN LİRAYA YÜKSELMİŞTİ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.


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