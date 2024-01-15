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Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 zam

15.01.2024 - 10:00 | Son Güncelleme :
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal yardım ödemelerine yüzde 50 zam | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarıyla birlikte evde bakım yardımı ile sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı.

Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı”nda tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmet ve yardımların kapasitesini ve hizmetlerini iyileştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Göktaş, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda desteklendiğini belirten Göktaş, “Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.

Bakan Göktaş, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.874 liradan 2 bin 797 TL’ye yükseldiğini ifade etti.

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GEÇEN SENE 116,2 MİLYAR LİRA “EVDE BAKIM YARDIMI”

Engellilerin kendi sosyal çevrelerinden ayrılmadan, aileleri ve yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasının ve güçlenmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, bu kapsamda Evde Bakım Yardımı uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Geçen sene toplam 116,2 milyar lira “Evde Bakım Yardımı” yaptıklarını dile getiren Bakan Göktaş, “Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık” dedi.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını belirtti.

SED’e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini vurgulayan Göktaş, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.

“HİÇBİR AYRIM YOK”

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasına, güçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri uygulamaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz. Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Yapılan yeni düzenleme sonrasında şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.”


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