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Borsadaki kadın yatırımcı yüzde 34 arttı

08.03.2023 - 16:35 | Son Güncelleme :
Borsadaki kadın yatırımcı yüzde 34 arttı | Piyasa Haberleri

2023 yılı Şubat sonu itibariyle Borsa İstanbul’da kadın yatırımcı sayısı 1 milyon 954 bin 474 oldu. Geçen sene aynı döneme göre kadın yatırımcılar yüzde 34 artış gösterdi.

Borsaya kadın ilgisi giderek yükseliyor. Borsa İstanbul’da kadın yatırımcı sayısı 2 milyona yaklaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Şubat sonu itibariyle Borsa İstanbul’da kadın yatırımcı sayısı geçen seneye göre yüzde 34 artarak 1 milyon 954 bin 474 oldu. Kadın yatırımcıların toplam menkul kıymet yatırımları ise 304 milyar 761 milyon lira olarak kaydedildi.

EN ÇOK PAY SENEDİNE YATIRIM YAPIYORLAR

Kadın yatırımcıların portföy dağılımında ise en yüksek kısım yüzde 51,47 oranla pay senedinde gerçekleşti. Yatırımcıların yüzde 43,5’i yatırım fonlarını tercih ederken, yüzde 3,61’i DİBS’lerde yüzde 1,42’lik kısmı ise özel sektör borçlanma araçlarında bulunuyor.

YAŞ GRUPLARINDA YOĞUNLUK 41-60 ARALIĞINDA

Yaş gruplarına göre bakıldığında, kadın yatırımcıların yoğunlaştığı yaş aralığı 41-60 olarak saptandı. Bu yaş grubunda 764 bin 75 kadın yatırımcı bulunuyor. 21-40 aralığında 732 bin 622 yatırımcı yer alıyorken 0-20 aralığında 78 bin 602 kadın yatırımcı işlem yapıyor. 60 yaş üstü kadın yatırımcı sayısı ise Şubat sonu itibariyle 379 bin 175 kişi oldu.


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