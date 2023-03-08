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SGK'dan çok önemli EYT açıklaması

08.03.2023 - 16:26 | Son Güncelleme :
SGK'dan çok önemli EYT açıklaması | Genel Haberler

SGK "23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan emekli sandığı ve BAĞ-KUR çalışanları EYT kapsamında" duyurusunu yaptı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 8/9/1999 tarihi dahil olmak üzere 3 yıldan az hizmeti olan emekli sandığı ve Bağ-Kurluların EYT'li olduğunu duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı gazeteler ve sosyal medyada; 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberler yer almaktadır.

Resmi Gazete’de 03/03/2023 tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır.

Bu nedenle, kamuoyunda “EYT Düzenlemesi” olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."


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