BİST sert satışla karşılaştı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftadan bu yana süren dalgalı seyrini devam ettiriyor. Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 oranında düşüşle 5168 puandan başladı. Açılışın ardından satıcılı tarafa yönelen BİST gün boyunca düşüş eğilimini korudu.

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