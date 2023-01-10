BİST sert satışla karşılaştı | Piyasa Haberleri

BİST sert satışla karşılaştı
Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 oranında düşüşle 5168 puandan başladı. Gün içinde satıcılı tarafta kalan BİST kapanışa doğru yüzde 3'e yakın değer kaybetti.
Borsa İstanbul geçtiğimiz haftadan bu yana süren dalgalı seyrini devam ettiriyor. Borsa İstanbul güne yüzde 0,05 oranında düşüşle 5168 puandan başladı. Açılışın ardından satıcılı tarafa yönelen BİST gün boyunca düşüş eğilimini korudu.
BİST kapanışa doğru gelen sert satışların etkisiyle yüzde 3'e yakın değer kaybetti.
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