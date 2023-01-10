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Baykar DİHA'dan başarılı test! Dikey kalkış yapıyor

10.01.2023 - 07:35 | Son Güncelleme :
Baykar DİHA'dan başarılı test! Dikey kalkış yapıyor | Genel Haberler

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), 8 bin feet Operasyonel İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladı.

Baykar, Bayraktar DİHA'nın 8000 feet operasyonel irtifa uçuşu gerçekleştirdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaşılan o anlarda, "Bayraktar DİHA 8000 feet Operasyonel İrtifa Uçuşu" ifadelerine yer verildi.

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ

2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu Gemisine de konuşlanabilecek.

İlk defa 2019 yılında BAYKAR Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracı.

Otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilme özelliklerine sahip. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak.

DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde birçok yapay zekaya bağlı kontroller var.

Son derece hızlı manevra, dar alanlarda göreve hızlı başlama ve pistsiz uçuş yeteneği de bulunuyor.

Bu özellikleriyle havada inceleme ve gizli görevler için yapılan çalışmalarda kullanılacak.

 


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