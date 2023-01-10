Sanayi üretimi verisi açıklandı | Ekonomi Haberleri

TÜİK'in verisine göre sanayi üretimi Kasım'da yıllık yüzde 1,3 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,9 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3, imalat sanayi sektörü endeksi %1,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,3 azaldı.







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