Bir şirket ve iki kişiye SPK'dan idari para cezası | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Marka Yatırım Holding, Hasan Gümüş ve Kadir Koçak'a idari para cezası uygulama kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Marka Yatırım Holding'e idari para cezası verdi. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirkete Marka Yatırım Holding paylarında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri olup olmadığı hususunda Borsa İstanbul AŞ tarafından talep edilen özel durum açıklamasının derhal yapılmaması nedeniyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 8'inci ve 23/2 inci maddeleri uyarınca 1.944.578 TL idari para cezası verildi.

Açıklamada, "Şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir" denildi.

Yayla Agro Gıda ortağına Hasan Gümüş'e idari para cezası

SPK, Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarında Şirket ortağı Hasan Gümüş tarafından gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak, söz konusu kişiye idari para cezası verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Hasan Gümüş'e pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesinin yüzde üçünü aşan payların Borsa’da satışa konu edilmesi nedeniyle, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27'nci maddesi uyarınca 155.567 TL idari para cezası verildi.

Kadir Koçak'a ceza

Sermaye Piyasası Kurulu, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ (GRSEL) pay piyasasında 26.08.2022-31.08.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir kişiye idari para cezası verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Kadir Koçak'a sosyal medya hesapları üzerinden GRSEL payına ilişkin olarak takipçilerine al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan GRSEL paylarını satması nedeniyle, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 1.089.367,34 TL idari para cezası verildi.

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