  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • 26 internet sitesine erişim engelleme kararı
‹ Önceki Haber 4 şirketin sermaye artırımı onaylandı 4 şirketin sermaye artırımı onaylandı Sonraki Haber › Bir şirket ve iki kişiye SPK'dan idari para cezası Bir şirket ve iki kişiye SPK'dan idari para cezası

26 internet sitesine erişim engelleme kararı

16.06.2023 - 06:49 | Son Güncelleme :
26 internet sitesine erişim engelleme kararı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://fedyatirim1.com
https://acc.fedyatirim.io
https://mobile2.fedyatirimtrader.com
https://wt.hunfx12.com
https://www.hunfx13.com
https://sca.hunfx13.com
https://wt.hunfx13.com
https://hunforex1.com
https://www.xmglobalfx.org
https://capitals-fsm.co
https://olivemarkets181.com
https://hmdtr294.com
https://indyatirim4.com
https://web2.indyatirimtrader.com
https://acc3.indyatirim.io
https://m6.maldofx2.com
https://client10.maldofx.co
https://idolyatirim15.com
https://sca.idolyatirim15.com
https://wt.idolyatirim15.com
https://highrise10.market
https://client.highrise10.market
https://mblmarkets7.com
https://acc7.mblmarkets.io
https://oak.forexanalizlerim1.net
https://direct.tr-fxpro.financial


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.518 Değişim: 0,41% Hacim : 58.659 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 5.482 16.06.2023 Yüksek 5.566
Açılış: 5.519
23,6444 Değişim: -0,01%
Düşük 23,4480 16.06.2023 Yüksek 23,6847
Açılış: 23,6476
25,8707 Değişim: 0,03%
Düşük 25,5487 16.06.2023 Yüksek 26,0088
Açılış: 25,8635
1.493,27 Değişim: 0,25%
Düşük 1.475,52 16.06.2023 Yüksek 1.497,33
Açılış: 1.489,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.