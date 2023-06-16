26 internet sitesine erişim engelleme kararı | Piyasa Haberleri

26 internet sitesine erişim engelleme kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://fedyatirim1.com
https://acc.fedyatirim.io
https://mobile2.fedyatirimtrader.com
https://wt.hunfx12.com
https://www.hunfx13.com
https://sca.hunfx13.com
https://wt.hunfx13.com
https://hunforex1.com
https://www.xmglobalfx.org
https://capitals-fsm.co
https://olivemarkets181.com
https://hmdtr294.com
https://indyatirim4.com
https://web2.indyatirimtrader.com
https://acc3.indyatirim.io
https://m6.maldofx2.com
https://client10.maldofx.co
https://idolyatirim15.com
https://sca.idolyatirim15.com
https://wt.idolyatirim15.com
https://highrise10.market
https://client.highrise10.market
https://mblmarkets7.com
https://acc7.mblmarkets.io
https://oak.forexanalizlerim1.net
https://direct.tr-fxpro.financial
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