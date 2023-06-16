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4 şirketin sermaye artırımı onaylandı

16.06.2023 - 06:40 | Son Güncelleme :
4 şirketin sermaye artırımı onaylandı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu 4 şirketin bedelsiz sermaye artırım talebini uygun gördü.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 75.757.744,90 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 224.242.255,10 TL olan sermayesi artırım sonrası 300 milyon TL'ye çıkacak.

DESA DERİ

Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracı onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 195.778.030,14 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 49.221.969,86 TL olan sermayesi artırım sonrası 245 milyon TL'ye çıkacak.

LİDER FAKTORİNG

Lider Faktoring AŞ'nin pay ihracı onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 118,8 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 135 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 253 milyon TL'ye çıkacak.

DAP GAYRİMENKUL

Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin pay ihracı onaylandı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 185 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin mevcut 200 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 385 milyon TL'ye çıkacak.


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