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IMF: Euro bölgesi faiz oranlarını artırmayı sürdürmeli

16.06.2023 - 09:44 | Son Güncelleme :
IMF: Euro bölgesi faiz oranlarını artırmayı sürdürmeli | Genel Haberler

IMF: Euro bölgesinin hala daha yüksek ECB oranlarına ve daha sıkı maliye politikasına ihtiyacı var

 Uluslararası Para Fonu, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu düşürmek için oranları artırmaya devam etmesi ve Euro bölgesi hükümetlerinin buna yardımcı olmak için bütçe açıklarını kısması ve sonrası için mali nefes alma alanı yaratması gerektiğini bildirdi. 

 Euro'yu paylaşan 20 ülkenin ekonomisine ilişkin düzenli bir incelemede IMF, AB hükümetlerinin, şu anda tartışılmakta olan, bloğun Euro'nun değerini destekleyen mali ve borç kurallarıyla ilgili bir reform üzerinde bir an önce anlaşmaya varması gerektiğini de aktardı. 

 IMF, euro bölgesi maliye bakanları ve Avrupa Merkez Bankası'na sunduğu raporda, "Enflasyonu hedefe zamanında getirmek için para politikası sıkılaştırmaya devam etmeli." ifadelerine yer verildi. 

 ECB Perşembe günü borçlanma maliyetlerini 22 yılın en yüksek seviyesine çıkardı ve inatla yüksek enflasyonun gelecek ay başka bir hareketi ve muhtemelen bunun da ötesini hemen hemen garantilediğini bildirdi. 

 Geçen yılın başlarında fiyat artışlarının inatçılığını kötü bir şekilde yanlış değerlendirdiği ve politika faizini 2001'den beri görülmeyen bir seviye olan %3,5'e çıkardığı için çeyrek puanlık hareket, ECB'nin arka arkaya sekizinci faiz artırımı oldu.

 

 

 

 


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