Bir hissede iki kişi yakalandı! Milyon lirayı aşan ceza kesildi | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Fade Gıda hissesinde Hasan Kayacı ve Murtaza Yiğit'e piyasa bozucu eylemler nedeniyle ceza uyguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret AŞ (FADE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili iki kişiye idari para cezaları verdi.

Hasan Kayacı'ya VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri gereğince 120 bin 234 lira, Murtaza Yiğit'e ise VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri gereğince 1 milyon 686 bin 242 lira idari para cezası kesildi.

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