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İki şirketin sermaye artırımına onay

15.12.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
İki şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Ege Seramik ve Ege Gübre'nin sermaye artırımı yapmasına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 360 milyon TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 360 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 720 milyon TL'ye çıkacak.

EGE GÜBRE'DEN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Ege Gübre Sanayii AŞ'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 60 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 40 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 100 milyon TL'ye çıkacak.


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