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SPK'dan 13 kişi hakkında suç duyurusu

15.12.2023 - 07:06 | Son Güncelleme :
SPK'dan 13 kişi hakkında suç duyurusu | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 3 internet sitesi, 2 yabancı, 11 vatandaş ve telefon hattı kullanıcılarını savcılığa verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda iki internet sitesi içerik sağlayıcıları ve 12 kişi hakkında suç duyuruları yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Özdal Şekerci'ye izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunması, Memet Şekerci ve Sultane Yasalar'a ise şahsına ait banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

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Rukafx ve Rukayatirim uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması, Berk Can Pınar, Yakup Ergin, Muhammet Ali Kara, Fatih Gök, Bilal Koca'ya  yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi nedeniyle Hamza Güran, Şafakcan Çakma, Ali Gholami Yalghouzaghaj, Alhaji Faino Bangura ve adına kayıtlı (05** 775 ** *) ve (05* 592 ** **) numaralı telefon hatlarını kullandıran kişiler hakkında adına kayıtlı telefon hattının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesi nedeniyle, “Arooncapital” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle, Ahmet Çevirgen'e şahsına ait banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak edilmesinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu.


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