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Aselsan'dan güçlü kar

16.08.2023 - 06:35 | Son Güncelleme :
Aselsan'dan güçlü kar | Piyasa Haberleri

Aselsan yılın ilk altı ayına ilişkin bilançosunu açıkladı.

Aselsan karını artırmaya devam ediyor. Şirket yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 146 milyon 18 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 2 milyar 140 milyon 17 bin lira olmuştu. Böylece çeyreksel bazda karlılık yüzde 47 oranında artmış oldu.

Yılın ilk altı ayında ise şirketin karı 5 milyar 413 milyon 483 bin lira oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 3 milyar835 milyon 607 bin olmuştu. Altı aylık bilançoda karlılık yüzde 41 oranında arttı.

SATIŞLARI YÜZDE ARTIRDI

Aselsan satışlardan elde ettiği geliri 10.8 milyar lira seviyesinden 18 milyar liraya yükseltti.


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