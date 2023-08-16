Girişim Elektrik'te (GESAN) patron satışı | Piyasa Haberleri

Girişim Elektrik Sanayi'nin patron ve yöneticileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'na borsada işlem görmeyen statüdeki pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi için başvurdu. Şirket patronu Muhittin Behiç Harmanlı ve yönetim kurulu üyeleri Ali Gökhan Öztürk, Mesut Baz ve şirketin yüzde 5,97'sine sahip olan Ramin Malek satışta bulunacak.

Son bir yılda 18 lira seviyelerinden dün tarihi zirvesi olan 116,1 liraya kadar yükselen ve bir yılda yüzde 545 oranında prim yapan Girişim Elektrik Sanayi (GESAN) hissesinde patron satışları öne çıktı.

Girişim Elektrik'in patronları borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurdu. Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu adı altında yayımlanan Kamuyu Aydınlatma Platformu bilgisine göre şirket patronu Muhittin Behiç Harmanlı ve yönetim kurulu üyeleri Ali Gökhan Öztürk, Mesut Baz ve şirketin yüzde 5,97'sine sahip olan Ramin Malek hisse satacak.



Muhittin Behiç Harmanı 6.565.000 adet, Ali Gökhan Öztürk 2.990.000 adet, Ramin Malek 2.795.000 adet, Mesut Baz ise 650 bin adet payını satışa konu edecek.

TOPLAM SATIŞ MİKTARI 1.5 MİLYAR LİRA

Toplamda 13 milyon adet pay satışa konu edilecek. Dün 116,10 lirayla tarihi zirvesini gören Girişim Elektrik'te böylece 1.5 milyar liralık patron satışı gerçekleşmiş olacak.

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