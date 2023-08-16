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Adabank'ın AHL Ahlatçı'ya devrine onay verildi

16.08.2023 - 06:29 | Son Güncelleme :
Adabank'ın AHL Ahlatçı'ya devrine onay verildi | Genel Haberler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Adabank'ın AHL Ahlatcı Finansal Yönetim tarafından devralınmasına onay verdi.

Adabank'ın devri resmen gerçekleşti. Bundan sonra Adabank'ın sahibi AHL Ahlatçı Finansal Yönetim oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu konuyu AHL Ahlatçı Finansal Yönetim'e bildirdi ve böylece bankanın yüzde 96,68234 oranındaki payı devrolmuş oldu.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'nun 15.08.2023 (bugün) tarihli yazısıyla, Adabank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna ait %96,68234 oranındaki hissesinin AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'ye devredilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları uyarınca izin verilmesine karar verildiği hususu AHL Ahlatcı Finansal'a bildirilmiştir."


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